لليوم الثاني.. مستشفيات قنا تسجل صفر كورونا

قال الدكتور راجي تواضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، إن مستشفيات المحافظة شبه خالية من مصابي فيروس كورونا، لافتا إلى احتجاز 7 حالات فقط وفي طريقهم للشفاء، مؤكدا أن جميع المستشفيات عادت لعملها الطبيعي.

وأكد وكيل الوزارة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المحافظة لم تسجل حالات إصابة بالفيروس على مدار يومين متتالين، وأن الحالات المحتجزة 7 حالات فقط، لافتا إلى أن مستشفيات فقط التعليمي المخصصة لحالات العزل ومستشفى فرشوط ومستشفى الوقف ومستشفى حميات نجع حمادي ومستشفى الصدر بقنا، وقوص، سجلت صفر كورونا ولا توجد بها أية حالات محتجزة وتعمل بكامل طاقتها في استقبال المواطنين.

وأضاف أن تراجع حالات الكورونا في محافظة قنا بعدما كانت تسجل نسب عالية، يعود إلى الإجراءات الاحترازية التي طبقتها الأجهزة التنفيذية في المحافظة بشكل منضبط، والتزام المواطنين بهذه الإجراءات حفاظا على أرواحهم، فضلا عن قيام المستشفيات السبع التي كانت مخصصة للفرز والعزل للقيام بأدوارها في استقبال الحالات المرضية وتقديم أوجه المساعدة من خلال عمل كل الفحوصات ومنحهم برتوكولات العلاج التي خصصتها وزارة الصحة وعمليات المتابعة حتى التأكد من عمليات الشفاء ومتابعة المخالطين، إضافة إلى زيادة نسب التطعيم بلقاح كورونا.

كانت محافظة قنا، في أبريل الماضي، خصصت 7 مستشفيات لفرز وعزل حالات كورونا، وهي مستشفيات « قنا العام – فرشوط – حميات نجع حمادي- حميا قنا – صدر قنا – فقط التعليمي – قوص».