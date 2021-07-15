قاتل زوجته بالغربية: «هي السبب في الخلافات الزوجية بسبب المصاريف»

«والله أنا جبت أخري من الدنيا والحياة وزوجتي مستفزة.. هي السبب الرئيسي في الخلافات التي انتهت بجريمة القتل» بتلك الكلمات أعترف قاتل زوجته بمنزلهما مساء أمس، أمام النيابة العامة، مشيرا إلى أن زوجته كانت تستولي على أمواله أولا بأول ما دفعه للخروج عن شعوره والتعدي عليها بالضرب المبرح بعصا ما أدى لوفاتها.

الزوج القاتل يروي تفاصيل خلافات دفعته لارتكاب الجريمة

وقال المتهم خلال عرضه علي النيابة العامة بمركز زفتي في محافظة الغربية: «أنا مش عارف الشيطان تلاعب بي إزاي وخبطتها بشومة علي راسها ووجدتها غارقه في دمائها لا ترد فهربت من الشرطة ولكن ضميري دفعني لتسليم نفسي لضباط الشرطة» .

الزوج : طفلتي الصغيره ضحية الخلافات

وتابع المتهم: «مراتي بين أيادي الله وطفلتي الصغيره بقت ضحية خلافاتي مع زوجتي وحسبي الله ونعم الوكيل.. مراتي هي السبب في دمار البيت، كانت أم مهملة ومستفزه خلتني أخرب البيت كله صبرني يارب.. ملعون أبو الفلوس».

في المقابل أصدر المستشار عماد سالم المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بالغربية توجيهاته إلي رئيس نيابة مركز زفتي باستمرار التحقيق مع الزوج وسماع أقوال الطفلة.

كما شدد المحامي العام علي سماع أقوال الجيران وأهل الزوجين وتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المنزل محل سكن الزوجين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية بعرض الجثة علي الطب الشرعي وتسليمها إلي ذويها لدفنها فضلا عن استمرار حجز الزوج علي ذمة التحريات لحين استكمال باقي التحقيقات الجارية مع كافة أطراف الحادث.

وكان ضباط المباحث الجنائية بالغربية نجحوا في ضبط الزوج الهارب قاتل زوجته عقب مطارده استغرقت 3 ساعات وبحوزته شومة مساء أمس، وتم اقتياده داخل سيارة الشرطة إلي ديوان قسم شرطة زفتي للتحقيق معه وسماع اقواله قبل عرضه علي النيابة العامة.