«زفة الشيطان» بالدقهلية.. النيابة تستعجل تقرير الطب الشرعي

استمعت نيابة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، إلي أقوال والد الطالبة «نور وليد عوض أحمد»، 17 سنة، طالبة في الصف الثاني الثانوي، المصابة بكسر في الجمجمة، في قضية زفة الشيطان بالدقهلية، وأكد أن ابنته تعرضت للموت بعد أن اصطدمت طفاية حريق برأسها ورأس زميلتها المتوفية «ميادة إيهاب مصطفى المرسى».

وطالبت النيابة العامة بسرعة الانتهاء من تقرير الطبيب الشرعى والتحريات النهائية لمباحث ميت غمر عن واقعة «فرح الدقهلية» وملابساته.

أهالي القرية يطالبون بمنع تكرار زفة الشيطان

ودعا عدد من أهالي القرية إلى الإتفاق علي عدة بنود فيما يخص زفة المنقولات الزوجية بحيث لا تخرج عن المألوف كما حدث خلال الفترة الأخيرة والتي تطورت من اللعب بعبوات المبيدات الحشرية، وإشعال النار بها إلي عروض الطفايات وأسطوانات البوتاجاز وهو ما حدث في قضية زفة الشيطان «فرح الدقهلية».

المرسي: من عادتنا أهالي القرية يحضرون الشوار

وقال هاني السيد المرسي، رئيس مجلس إدارة مركز شباب أتميدة: «تعودنا أن تكون هناك احتفالية ينظمها أهالي العروس يوم نقل المنقولات الزوجية، ومن عادتنا نحضر الشوار ونمشي في القرية وأقصى شئ كان يحدث هو إشعال النار في عبوات المبيدات الحشرية وعمل إستعراض بها، وتطورت إلى تكسير لمبات النيون، وتفاقمت الظاهرة في زفة الشيطان حتى وصلت إلي ما وصلنا إليه وتحول الإحتفال إلي مأساة في القرية»، مؤكدا أن المسئولية تقع على عاتق أهالي القرية في عدم تصديهم لهذه السلوكيات.

فتح حوار مجتمعي لمنع زفة الشيطان

وأضاف المرسي، لـ «الوطن»، أننا عقدنا اجتماعا كمجلس إدارة مركز الشباب والمخلصين من أبناء أتميدة واتفقنا علي أن نتصدى لهذه الظاهرة الخطيرة، التي حدثت في قضية زفة الشيطان «فرح الدقهلية»، من خلال حوار مجتمعي ونشر التوعية للأهالي والتحذير من خطورة ما يحدث في القرية وإقرار صياغة قانونية ملزمة بالتنسيق مع الوحدة المحلية.