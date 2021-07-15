«البرنس» و«إنجي» يستعدان بعروضهما لاستقبال زوار العيد بحديقة الحيوان

استعدت حديقة الحيوان في الجيزة لاستقبال الزوار خلال إجازة عيد الأضحى 2021، بإجراءات احترازية مشدده للوقاية من انتشار فيروس كورونا، خاصة بعد أن سمح مجلس الوزراء بزيارة الحدائق والمتنزهات هذا العام لأول مرة، بعد غلقها في الأعياد والمناسبات خلال العام الحالي والماضي بسبب كورونا، وجرى تخصيص سيارات إسعاف ومطافئ وعروض للبهلوان وكرنفالات، فضلا عن «الطفطف» لنقل الزوار داخل الحديقة، ويشهد الزوار هذا العام حيوانات جديدة أليفة للمرة الأولى، فضلا عن عروض كلب البحر المحببة للأطفال.

«لوزة» ترسم للأطفال.. و«شيكي» و«فرح» لأول مرة في العيد

وضمّت حديقة الحيوان، حيوانات تعرض للمرة الأولى خلال أيام عيد الأضحى 2021، بينها الولدات الجديدة للأسود والنمور والغزلان والكباش والقرود، وأشهرها الزرافتين الجدد القادمتين من جنوب أفريقيا «فرح» و«شيكي» والزرافة «سونسون»، كما يعد بيت الشمبانزي من أكثر الأماكن جذبا للزوار خاصة الأطفال، حيث يكون في استقبالهم الشمبانزي المشهور «البرنس» وزوجته «إنجي»، لتقديم عروض ترفيهية للأطفال بالرقص والحركات البهلوانية.

وإلى جانب بيت الشامبنزي والزراف، تقع مبايت القردة بأشكالها وأحجامها المختلفة، وبينها قرد النيل الأزرق «وحيد»، وهو أشهرها بسبب صوته الذي يشبه «سارينة الشرطة»، ومن بين الحيوانات المحببة لزوار الحديقة أيضا، السيد قشطة وبيت الزواحف وسبع البحر الذي يقدم عروضا للأطفال في المياه.

وكذلك توجد مجموعة من القرود، بينها القرد مكاكي البلغاري، والقرد الحبشي، وعدد كبير من النسانيس التي يعشقها الأطفال، وهي حسب ما أسماهم عمال حديقة الحيوان، «لؤلؤة» وزوجها «مسعد»، والقردة «عزة» وزوجها «عصام»، والقردة البلغارية «بوسي» وزوجها «فرج» وابنهما «سمسم»، وتعد الشمبانزي «لوزة» الأغرب في الحديقة لقدرتها الفائقة على الرسم على الورق بالألوان وتناول الآيس كريم والرقص.

الدب هاني يتغيب عن الحديقة.. وعيد أضحى حزين على «سماح» و«نيفين»

وفي بيت السباع يمكن زيارة الأسد «هوجان» وعائلته، ودنجوان بيت الأسود المعروف بـ«حسين فهمي»، وأُطلق عليه هذا الاسم لبياضه الشديد الذي يشبه الفنان حسين فهمي، وهو المحبب للعائلات نظرا لضخامة حجمه وجماله، أما النمور فيمكن مشاهدة النمر «رعد» القادم من سهول سيبريا في شمال روسيا قبل 5 أعوام وزوجته «زيزي».

أما بيت الدببة، فيفتقد هذا العام الدب «هاني» المعروف بـ«دنجوان حديقة الحيوان»، الذي نفق الشهر الماضي بعدما أمضى حياة هانئة مع زوجتيه في القفص «سماح» و«نيفين»، وجرى إيداعه المتحف الزراعي بعد سلخه وتحنيطه، مع الفيل نعيمة وذكر الزراف النافق هذه العام والخرتيت وعدد من قرده الحديقة وحيواناتها.