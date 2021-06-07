مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة وسعر تذكرة الدخول للمصريين

تعتبر حديقة الحيوان مكانا ترفيهيا، يحب الكثيرون الذهاب إليه، خاصة الأطفال والصغار لمشاهدة الحيوانات المختلفة، والاستكشاف عن أنواع متعددة من الحيوانات والثعابين والطيور، ويبحث الكثيرون عن مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة، لزيارتها في الأوقات المحددة لها.

وفي هذا الصدد تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، وفي إطار ما تقدمه للقارئ من خدمات على مدار الساعة، تفاصيل مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة، وأسعار وتذاكر الدخول.

مواعيد حديقة الحيوان بالجيزة

تفتح حديقة الحيوان بالجيزة أبوابها للجمهور، يوميا من الساعة 9 صباحا إلى الساعة الرابعة عصرا.

سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة

يبلغ سعر تذكرة دخول حديقة الحيوان بالجيزة، نحو 5 جنيهات للمصريين، و20 جنيها لغير المصريين.

معلومات عن حديقة الحيوان بالجيزة

تأسست حديقة حيوان الجيزة أو جنينة الحيوانات في الجيزة عام 1891، وكانت تسمى في البداية «جوهرة التاج لحدائق الحيوان في إفريقيا».

هي أكبر حديقة للحيوانات في مصر والشرق الأوسط، وأوا حدائق الحيوانات في إفريقيا.

يوجد في الحديقة قرابة ستة آلاف حيوان من نحو 175 نوعا، بينها أنواع نادرة من التماسيح والأبقار الوحشية.

تبلغ مساحة الحديقة نحو 80 فدانا، وتواجه بوابتها الرئيسية شارع شارل ديجول في القاهرة، وتوجد على الضفة الغربية لنيل القاهرة وتوجد بها جداول مائية وكهوف بشلالات مائية وجسور خشبية، وبحيرات للطيور المعروضة.

وتحوي حديقة الحيوان بالجيزة على متحف تم بناؤه في العام 1906، ويحوي مجموعات نادرة من الحيوانات والطيور والزواحف المحنطة.

يقدر عدد زوار حديقة الحيوان بالجيزة نحو مليوني زائر سنويًا.