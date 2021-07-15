الأعلى للآثار يوقع عقودا وظيفية لـ241 متعاقدا مع المجلس

وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، صباح اليوم، العقود الوظيفية الجديدة على الباب الأول أجور لـ241 من المتعاقدين، نقلا من الباب السادس ممن تضمنتهم موافقتي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ووزارة المالية الصادرة نهاية شهر يونيو 2021.

وأوضح أحمد رحيمة، معاون وزير السياحة والآثار لتنمية الموارد البشرية، أنّه بذلك يكون المجلس انتهى تماما من ملف تعديل الشكل التعاقدي للمتعاقدين على الباب السادس بالمجلس الأعلى للآثار، وعددهم 4185 متعاقدا.

وفي سياق متصل، جرى تسليم مشروع تعيين مؤقتي المجلس الأعلى للآثار ممن تم تعديل الشكل التعاقدي لهم نقلا إلى الباب الأول أجور بتاريخ 30 ديسمبر 2020، وعددهم 2901 إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تمهيدا لتثبيتهم على درجات مالية دائمة، وفي انتظار موافقة الجهاز حتى يتسنى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة في هذا الشأن.