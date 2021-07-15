التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021.. 22 كلية 

تضمن إعلان وزارة الداخلية، أمس، عن قبول دفعة جديدة للالتحاق بكلية الشرطة ، عددا كبيرا من التخصصات المطلوبة للضباط المتخصصين 2021 والتي تشمل كليات وتخصصات عدة، حيث تشمل الكليات المطلوبة للالتحاق بقسم الضباط المتخصصين «الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة وطب أسنان وطب بيطري وتمريض وهندسة وفنون جميلة وفنون تطبيقية وإعلام وتجارة وسياحة وفنادق وآداب وخدمة اجتماعية وتربية موسيقية واقتصاد وعلوم سياسية وزراعة وعلوم وتربية نوعية وألسن ولغات وترجمة».

ضوابط التحاق الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

تشمل شروط الالتحاق بكلية الشرطة بالنسبة للطلاب الحاصلين على المؤهلات الجامعية، ألا يقل طول القامة عن 165 سم والطالبات عن 160 سم، وألا تقل درجة الإبصار عن النصف في كل من العينين، ويصرح الكشف بنظارة وألا يحصل المتقدم على نسبة أقل من 40% من مجموع الدرجات المقررة لاختبار اللياقة البدنية وأن يجتاز بنجاح الكشف الطبي المتقدم الذي تجريه اللجنة الطبية المختصة، وألا يكون قد مضى على حصوله على المؤهل الجامعي أكثر من عامين ميلاديين، وألا يزيد السن وقت التقدم للالتحاق بالقسم على 28 عاما للحاصلين على البكالوريوس أو الليسانس أو ما يعادلهما، 30 سنة للحاصلين على درجة الماجستير و35 سنة للدكتوراه أو ما يعادلها.

شروط التحاق الضباط المتخصصين بكلية الشرطة

كما تشمل الشروط أن يكون مصري الجنسية، من أبوين يتمتعان بهذه الجنسية عن غير طريق التجنُس، أن يكون محمود السيرة وحسن السُمعة، وألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية في إحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات، أو ما يُماثلها من الجرائم المنصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مُقيدة للحُرية في جريمة مُخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون قد سبق فصله من خدمة الحكومة بحُكم أو بقرار تأديبي نهائي أن يكون مُستوفيًا شروط اللياقة الصحية والبدنية والسن، وألا يكون متزوجًا أثناء قيده بالأكاديمية.