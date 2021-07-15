عاجل.. وصول الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال إلى محكمة زينهم

وصل منذ قليل، طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال، المعروف إعلاميًا بـ«الطبيب المتحرش بالرجال»، إلى إحدى قاعات محكمة جنايات جنوب الجيزة «زينهم»؛ لحضور جلسة محاكمته بتهمة هتك عرض 4 رجال.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على طبيب الأسنان المتهم بالتحرش بالرجال في شهر يناير الماضي، بعد أن أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره، وبناء عليه تم اقتياده إلى قسم شرطة الدقي، حيث المكان الذي تم إلقاء القبض عليه فيه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأحالت النيابة العامة، الطبيب المتهم بالتحرش بالرجال إلى محكمة الجنايات في شهر فبراير الماضي، بعد أن وجهت له تهمة هتك عرض 4 رجال بالقوة.

وذكرت النيابة، في بيان صادر لها، أنَّها أقامت الدليل على المتهم بعدما شهد ضده 6 شهود، فضلاً عن ما ثبت بتقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، وذلك بعد أن قامت بفحص عدد من مقاطع الفيديو المصورة له، فضلا عن ما ثبت بتقريرها بشأن فحص هاتفه.