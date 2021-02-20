تميم يونس للنيابة في واقعة «الطبيب المتحرش»: قالي البنج مخليك تشوف خرافات

كشفت تحقيقات النيابة العامة، عن تفاصيل شهادة المخرج تميم يونس في قضية طبيب الأسنان المتحرش.

وقال يونس في نص أقواله للنيابة: «كنت متجوز من ناهد أحمد وهي وحاليا زوجتي السابقة، وفي عام 2004، اتعرفت على الدكتور باسم سمير في بيت أهلها عشان هو صديق عائلتها، وأوقات كتير كنا نتقابل في منزلهم مع زوجته وأولاده، وفي عام 2005 تعرضت لمشاكل صحية في أسناني وتواصلت معه لطبيعة عمله بصفته طبيب أسنان معروف».

تميم: الدكتور أعطاني البنج وتحرش بي

وأضاف في سياق حديثه عن وقائع ما جرى بينه وبين الطبيب المتهم بالتحرش: «توجهت إلى العيادة الخاصة بالطبيب باسم وأجرى الكشف الطبي على أسناني وأجرى جراحة صغيرة فيها، بعد أن أعطاني البنج الموضعي، وقالي لازم تاخد حقنة في العضل وطلب من زوجتي ومساعدة الانتظار في الخارج، وتحرش بي».

وأكمل: «عندما نهرته زعق فيا وحسسني إني مش مركز وأن الحقنة مخلياني أشوف خرافات، وهو معملش حاجة غلط، وأنا عشان مكنش خلص شغل في أسناني قعدت وساعتها خيط اللثة وخرجت وبعد كده مروحتش تاني وبعدها بأسبوع قابلته عند أهل زوجتي وأول ما شوفته اتعصبت جدا ومشيت وبعدها مقبلتوش تاني».

أول تحرك قانوني بعد منشور عباس أبو الحسن

وتابع يونس خلال التحقيقات: «في عام 2010 انفصلت عن زوجتي، وفي شهر يوليو سنة 2020 لقيت منشور على فيسبوك عند عباس أبو الحسن بواقعة مضمونها تعرضه لتحرش جنسي وهتك عرض من نفس الدكتور، وأنا بحكم صداقتي أنا وعباس عشان في المجال الفني كلمته وحكيت له اللي حصل وطلب مني ناخد إجراءات قانونية، وإن الدكتور عمل كده مع ناس كتير وقالي أنه عمل بلاغ، وروحت أعمل بلاغ».

كان النائب العام أحال طبيب الأسنان المتهم بالتحرش إلى محكمة الجنايات بتهمة التحرش بـ 4 رجال بالقوة، وحددت المحكمة جلسة لمحاكمته وما تزال المحاكمة مستمرة أمام القضاء لم يتم الفصل فيها.