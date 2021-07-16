تعرف على درجات الحرارة خلال أيام عيد الأضحى المبارك

قال مصدر بالهيئة العامة للارصاد الجوية، إن درجات الحرارة تستمر بالارتفاع خلال الأيام الجارية، وذلك حتى أول وثاني أيام عيد الأضحي المبارك، مضيفا في تصريح خاص لـ«الوطن» أن تصل درجات الحرارة إلى 39 درجة مئوية على القاهرة الكبري والجيزة، وتصل إلى 46 على صعيد مصر، ويرصد التقرير التالي درجات الحرارة خلال الأيام الأولى من عيد الأضحى.

درجة الحرارة الجمعة

القاهرة العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة السبت

القاهرة العظمى 40 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الأحد

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 44 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة الحرارة الإثنين

القاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الثلاثاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 32 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 44 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 46 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الأربعاء

القاهرة العظمى 39 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 43 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 45 درجة والصغرى 28 درجة.

درجة حرارة الخميس

القاهرة العظمى 37 درجة والصغرى 25 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 24 درجة، ومطروح العظمى 30 درجة والصغرى 22 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 26 درجة، وقنا العظمى 41 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والصغرى 28 درجة.