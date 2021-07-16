سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة 16 يوليو 2021، حالة من التباين في عدد من البنوك مقابل الجنيه المصري، وفق آليات العرض والطلب في العديد من البنوك.

وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار العملات، واستمرارًا لسلسلة الخدمات التي تقدمها «الوطن»، للمتابعين والقراء، نرصد فيما يلي متوسط سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري وفق آخر تعاملات قبل اليوم الجمعة الموافق 16 يوليو الجاري في بعض البنوك العاملة بالقطاع المصرفي على النحو التالي:

سعر الدينار الكويتي اليوم

وسجّل الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم ، في البنك الأهلي المصري، نحو 49.31 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدينار الكويتي نحو 49.32 جنيه للشراء، 52.28 جنيه للبيع، وفي المصرف المتحد، سجل نحو 47.39 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 48.46 جنيه للشراء، 52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنوك

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي وفق آخر تعاملات قبل اليوم 49.31 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر صرف الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في البنك التجاري الدولي 49.26 جنيه للشراء، و52.39 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

كما سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك مصر 49.32 جنيه للشراء، و52.28 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في المصرف المتحد نحو 47.39 جنيه للشراء، 52.35 جنيه.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 48.48 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي وفق آخر تعاملات قبل اليوم في بنك الإسكندرية 48.46 جنيه للشراء، و52.35 جنيه للبيع.