لطلاب الإعدادية.. كيفية التقدم للتنسيق الإلكتروني للثانوية بأسوان

بناءً على تعليمات الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم، بالتيسير على أولياء أمور وطلاب الشهادة الإعدادية، الذين يتقدمون للتنسيق الإلكتروني، للتقدم للصف الأول الثانوي الذى يتم تطبيقه للمرة الأولى، تقدم «الوطن» بعض المعلومات والإجابات للعديد من الأسئلة التي تتردد على أذهان الطلاب وأولياء الأمور، ضمن خدماتها للقراء، التي وضعها قسم الإحصاء بمديرية التربية والتعليم بأسوان، حيث تم وضع بعض النقاط الهامة التي يمكن أن تساعد الطلاب في التسجيل الإلكتروني للتنسيق.

مراحل التنسيق

تنطلق المرحلة الأولى بدءا من يوم الخميس الموافق 15-7-2021 وتنتهي يوم السبت الموافق 31-7-2021 .المرحلة الثانية تبدأ بعد انتهاء المرحلة الأولى.

الطلاب المتاح لهم التنسيق الإلكتروني:

- الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية العامة خريجى المدارس الرسمية فقط (الحكومية).

الطلاب غير المتاح لهم التنسيق الإلكتروني:

-طلاب المدارس الرسمية للغات.

-طلاب المدارس الرسمية المتميزة للغات.

-طلاب مدارس التعليم الخاص.

-طلاب مدارس الإعدادية المهنية (تنسيق ورقي).

الطلاب المتاح لهم التنسيق بالمرحلة الثانية:

-الطلاب المتقدمين لمدارس خدمات الثانوى العام .

-الطلاب المتقدمين لمدارس التعليم والتدريب المزدوج للتعليم الفني.

رغبات التقدم:

- لابد من اختيار رغبة واحدة على الأقل حتى يتم التنسيق.

- عدد الرغبات المتاحة لكل طالب 5 رغبات بحد أقصى.

- عدد الرغبات لنوعية التعليم الواحد (ثانوي عام/ ثانوي فني) 3 رغبات على الأكثر مع عدم الإخلال بشرط الـ5 رغبات الكلية.

المدارس المتاح التقدم إليها:

- جميع مدارس الثانوى العام بمحافظة أسوان (حسب التوزيع الجغرافى المعلن على صفحة الفيس الخاصة بالمديرية).

- جميع مدارس التعليم الفني بمحافظة أسوان عدا مدارس التعليم والتدريب المزدوج تنسق بالمرحلة الثانية (حسب التوزيع الجغرافي المعلن على صفحة الفيس الخاصة بالمديرية).

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية على مستوى الجمهورية.

الدخول للتسجيل والطباعة:

- الدخول على موقع التنسيق (من هنا).

- الدخول ببيانات الحساب المدرسي الموحد للطالب (نفس البيانات التي تم الدخول بها لعمل الإستمارة الإلكترونية للشهادة الإعدادية) يمكن طباعة استمارة الرغبات بعد الحفظ.

طرق حصول الطالب على المساعدة:

- ملف دليل الطالب الموجود على صفحة الفيس الخاصة بالمديرية.

- صفحة المساعدة الموجودة على موقع التنسيق.

- عن طريق الاتصال التليفوني «كول سنتر» بالوزارة على الرقم (19368).