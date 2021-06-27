محافظة أسوان: تنفيذ محاور ومكونات «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري

تواصل محافظة أسوان، تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للتطوير الشامل للريف المصري ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» داخل مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة، تحت شعار «إيد بتساعد.. وإيد بتبني».

من جهته، أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، سير العمل على قدم وساق داخل القرى المستهدفة لتنفيذ كافة محاور ومكونات المبادرة الرئاسية على أكمل وجه، والتي تهدف لتحسين مستوى معيشة المواطنين ورفع كفاءة وجودة الخدمات المقدمة لهم بشكل راقِ وكريم.

وأوضح أن هناك توجيهات مستمرة للمسؤولين بكافة الجهات ووحدة حياة كريمة بالمحافظة، للتواجد الميداني بكافة القرى؛ للوقوف من أرض الواقع على معدلات التنفيذ لمختلف المشروعات بالقطاعات الخدمية المتعددة، وبالتوازي مع ذلك تم تشكيل لجان الاستحقاق والحصر الخاصة «بسكن كريم»، وترتيب آلية العمل خلال الفترة المقبلة، مع سرعة الانتهاء من حصر المستحقين بشكل نهائي، وتم عقد اجتماعات تنسيقية عبر تقنية «تيليجرام» أون لاين لرؤساء قرى إدفو وكوم أمبو مع مختلف الجهات لتحقيق هذا الشأن.

وقال أحمد شعبان نائب محافظ أسوان، إنه تنفيذاً لتوجيهات محافظ أسوان، إنه يتم المتابعة المتواصلة لكافة المشروعات بالقرى المستهدفة حيث تم بدء العمل في إنشاء مجمع خدمات الكاجوج بمركز كوم أمبو، وأعمال الإحلال والتجديد لمبنى الوحدة المحلية لمجلس قروي العباسية، وبالتوازي سيتم البدء في مشروع إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالعباسية.

ولفت إلى أنه سيتم إزالة المبنى القديم بمجلس الكافور بمركز كوم أمبو، تمهيدًا لإنشاء مبنى جديد لمجمع الخدمات، فضلًا عن تنفيذ أعمال إحلال وتجديد شبكات الكهرباء بقرى مركز كوم أمبو.

وأضاف شعبان أنه بالنسبة للقرى المستهدفة ضمن المبادرة الرئاسية بمركز نصر النوبة فإنه يجرى عمل جسات للمجمعات الخدمية المخطط إنشاؤها، بجانب البدء في أعمال الرفع المساحي لأعمال مشروعات الصرف الصحي، مؤكدًا استمرار عملية إحلال وتجديد مرشح مياه الشرب، والبدء في تنفيذ إنشاء بمدرسة التعليم الثانوي بقرية الحكمة بمجلس قروي وادي النقرة، حيث تتم كافة الأعمال بإشراف من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وهيئة الأبنية التعليمية.