منة فضالي لـ حلا شيحة: «كلامك بيتغير لو فيه جوازة أو شهرة»

أبدت الفنانة منة فضالي انزعاجها الشديد من هجوم حلا شيحة على الفنان تامر حسني بعد طرح أغنية «بحبك»، التي عرضت ضمن أحداث فيلم «مش أنا» المعروض حاليا بالسينمات في مصر والوطن العربي.

وقالت «منة» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، إنها تشعر بضيق بالغ بسبب منشور حلا شيحة، وتساءلت: «هو وقت الشغل تلبس وتسلم وتتصور عادي وبعدين تغلط؟ عيب».

وأضافت: «بنلاقيها بتقلع الحجاب وترجع تشتغل وتقول كنت غلطانة، هو مش ده تناقض ديني؟ الإنسان المتدين لازم يكون ثابت على كلامه، مش يغير كلامه كل فترة على حسب لو فيه جوازة أو شهرة ونجومية وأغلفة مجلات وفلوس».

واستطردت منة في حديثها قائلة: «محدش ضربها على إيديها علشان تشتغل، ولا تامر أجبرها تصور المشاهد اللي هي متضايقة منها، عيب جدا اللي هي بتعمله، وعلي فكرة أنا بحبها رغم إني معرفهاش، بس هي وقعت من عينينا كلنا».

وهاجمت الفنانة حلا شيحة الفنان تامر حسني وصناع فيلم «مش أنا»، وكتب شيحة في منشور عبر حسابها على «إنستجرام»، «أنا اتفاجئت جدا بنزول كليب يجمع مشاهد متفرقة من الفيلم في أيام ذي الحجة المباركة وخصوصا بعد آخر بوست نزلته وضحت فيه أنا إيه، واتفاجئت أكثر خصوصا بعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده أنه هيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود الصيف اللي فات، وأكدلي أنه هيحترم رغبتي».

وأكدت أنها شعرت بالحزن بسبب الكليب الذي وصفته بـ «ميرضيش ربنا»، متابعة: «بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا.. وأنا عيطت لأني شفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط، أنا مش هتكسف أنا تبت عن المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت وبصلح، والفن اللي بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقى باطل وميبقاش فن».