إلهام شاهين لـ حلا شيحة: اعتزلي بهدوء ولا داع للتجريح.. الفن لا ينتظر نصائحك

قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها تحترم آراء الجميع ولا تحجر على الآخرين، مشيرة إلى أن كلمات حلا شيحة في حق الفن ترجع لقناعاتها الشخصية وبالتالي هي حرة فيما تقوله أو تفعله، ولكن في المقابل عليها هى الأخرى أن تحترم زملاءها ولا توجه لهم كلاما جارحا، على حد تعبيرها.

إلهام شاهين عن حلا شيحة: حرة فيما تقوله وعليها احترام الآخرين دون تجريح

وأضافت شاهين في تصريحات لـ«الوطن»، أن الفنانة حلا شيحة ليس لديها انتماء للفن، بدليل اعتزالها ثم عودتها ثم تصريحاتها الأخيرة، مضيفة: هي لديها نزعة دينية خاصة نحترمها، وهي حرة في تصرفاتها وتعمل ماتريده في حياتها، وفي المقابل عليها احترام الآخرين واحترام الوسط الفني طالما اعتزلته.

إلهام شاهين لحلا شيحة: أبعدي عن الفن بهدوء

وأكملت: «الحقيقة لا أريد الخوض في تفاصيل ما قالته حلا شيحة، ولكن كل ما أقوله لها: (لو مش بتحبي الفن خلاص سبيه وأبعدي عنه بهدوء) أسوة بنجمات كثيرات فعلن ذلك، دون التجريح في من يعمل به».

وتابعت: اللي مش بيحب الفن خلاص هو حر الفن كمان مش هيحبه، وكل شخص حر في تصرفاته، وهي حرة فيما تقوله وتريده وعليها ألا تعطي نصائح لأحد لأن الفن لا ينتظر النصيحة، لأن كل شخص لديه قناعاته الشخصية التي يؤمن بها وكل شخص يحاسب نفسه فقط على ما يقدمه وما يفعله «يعني أنا أنصح نفسي فقط وليس لي علاقة بتصرفات الآخرين، ومفيش داعي للتجريح في حد».

حلا شيحة تطالب الوسط الفني بالتوبة: الشهرة عمت عنيكم

وكانت الفنانة حلا شيحة، قد وجهت سهام الانتقادات لوسط الفني وللفنان تامر حسني، بعد طرح كليب أغنية «بحبك» وبها تجميع مشاهد من فيلم «مش أنا» الذي تشاركه البطولة ويتضمن لقطات رومانسية فيما بينهما.

وكتبت حلا شيحة، عبر حسابها على موقع «انستجرام» قائلة: تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي وبعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود.

وتابعت: إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا إحنا لم ولن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملاءي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط ولازم نغلط علشان إحنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل وبننسى.

حلا شيحة تهاجم تامر حسني: أنا توبت والشهرة مش هتنفعنا في الآخرة

واستطردت حلا شيحة قائلة: أنا مش حتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي وهي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الآخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح، لا هو مش نجاح أصلا، علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا.

وتابعت: الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي.