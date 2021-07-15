الإفتاء والكنيسة يوضحان حكم «السينجل مازر» بعد واقعة الفنانة قمر «فيديو»

أثارت الفنانة اللبنانية قمر حالة من الجدل بعد الإعلان عن حملها بـدون زواج، بعد نشرها صور لها عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وأنها تحمل لقب «single mother»، وكتبت عبر خاصية «ستوري» بموقع «انستجرام»: «من يوم أعلنت حملي، بتسألوني عن والد الطفل، أنا حامل من روح القدس حد إلو معي؟!»، الأمر الذي على غراره عاد الجدل بين رواد السوشسال ميديا حول مصطلح «السينجل مازر»، الذي سبق وعلق عليه علماء الدين الإسلامي والمسيحي مشيرين إلى رفضهم هذا المصطلح، وأن ما حدث«خطية».

على جمعة: يوجد خلط حول مفهوم مصطلح السينجل مازر

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، يتحدث فيها عن «السينجل مازر»، موضحًا أن هناك خلط حول هذا المصطلح بين الأم التي تركها زوجها أو وافته المنية، وما يتردد الآن، من مصطلح غربي مستورد للأم التى أنجبت طفلا من الزنا، ولا تريد أن تخبر عن والده، وتريد أن تربى طفلها مستقلة، مضيفا: «شوف الفرق ما بين المفهوم الطاهر النقي الاجتماعي، والمفهوم ابن الكلب اللي جايبينه من هناك».

https://www.youtube.com/watch?v=y4HbN1NqGKQ

شوقي علام: «السينجل مازر» مصدر خطر

وقال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، في تصريحات إعلامية سابقة، إن ظاهرة «السينجل مازر» أو الأم العزباء من المفاهيم الوافدة من الخارج، مؤكدًا أن هذه الظاهرة مصدر خطر على المفهوم المستقر عليه للأسرة فى الشرعية الإسلامية بل فى الأديان السماوية كلها، موضحًا أن تلك الظاهرة تحدث خارج الإطار ولا يُعرف فيها الأب، وأن هذه القضية خطرة ولا ينبغى أن نقبل هذه الأفكار الوافدة التي تؤدي إلى زعزعة مفهوم الأسرة فى المجتمع.

الكنيسة: الإنجاب خارج الزواج زنا

ورفض مصدر كنسي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، استخدام الفنانة اللبنانية «الروح القدس» في الحديث عن حملها، مشيرًا إلى رفض الكنيسة الإنجاب خارج نطاق الزواج، وسبق وأكد الأنبا سيرابيون، مطران لوس أنجلوس للأقباط الأرثوذكس، بالولايات المتحدة الأمريكية، في مقال بمجلة الكرازة الناطقة بلسان الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن «الإنجاب بركة من الله للأسرة، والإنجاب خارج الزواج يعتبر زنا، فالله وضع للإنسان أن ينجب من خلال سر الزيجة المقدسة، فالله خلق الإنسان ذكرا وأنثى، وباركهم لكي يثمروا أي ينجبوا، فالإنجاب يكون بين رجل وامرأة يباركهما الله، وهذا أساس سر الزيجة المقدس.

وتابع: «الالتصاق بين الزوجين في العلاقة الزوجية، هو طريق الإنجاب، فإن دخل شخص ثالث غريب في هذه العلاقة فهذا يعتبر زنا، فالخطية هي تعدي على وصية الله».