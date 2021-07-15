والد حلا شيحة يتبرأ من تصريحاتها عن مشاهدها: ليه معترضتيش عليها؟

أبدى الفنان التشكيلي أحمد شيحة، انزعاجه الشديد من الكلمات التي كتبتها ابنته الفنانة حلا شيحة ضد الفنان تامر حسني عبر حسابها على موقع «انستجرام»، اعتراضًا على المشاهد التي استعان بها «تامر» في كليب أغنية «بحبك» من فيلم «مش أنا»، والذي يعرض حاليًا بدور العرض السينمائي.

والد حلا شيحة: فيلم «مش أنا» مفيهوش غلطة وتامر حسني يستحق النجاح

وقال أحمد شيحة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني وابنته حلا شيحة لا يتضمن أي مشاهد خارجة عن اللياقة «الفيلم حلو وناجح ومحقق أعلى إيرادات في السينما وأهنئ تامر حسني على هذا النجاح الذي يستحقه، الفيلم مفيهوش غلطة».

وعن اعتراض حلا شيحة عن بعض المشاهد والتي وصفتها بأنها تغضب الله، قال أحمد شيحة «ابنتي حلا شيحة ليس لديها أي حق لتقول مثل هذا الكلام، ولو المشاهد بتغضب ربنا زي ما قالت، لماذا لم تعترض قبل التصوير وترفض، لكن تعترض دلوقتي والفيلم في السينما وبيحقق أعلى إيرادات إزاي؟».

والد حلا شيحة: لم أتواصل معها ولم تتحدث عن اعتزالها الفن

وحول تواصله معها بشأن انتقاداتها لتامر حسني والوسط الفني، قال الفنان أحمد شيحة والد حلا شيحة «مكلمتهاش، شوفت اللي كتبته ومعجبنيش خالص، ايه اللي هى كتبته ده؟ الفن مالوش دخل بأي حاجة أو مواقف، ليه تدخل الدين في الموضوع كده بالطريقة دي، وتامر حسني أخلاقه عالية جدًا وكلنا عارفينه».

وتابع: «حلا لم تتحدث معي عن نيتها اعتزال الفن، لأنها عارفة رأي وأكيد ضد ماتقوله ومش موافق».

حلا شيحة تحذر زملاءها من فتنة الشهرة

وكانت حلا شيحة، قد كتبت عبر حسابها على موقع «انستجرام» قائلة: تفاجئت بكليب يجمع فيه مشاهد متفرقة من الفيلم و في أيام ذي الحجة أيام مباركة، خصوصا ًبعد وعد تامر حسني ليا وتأكيده إنه حيحترم رغبتي و بعض الطلبات اللي طلبتها منه بكل احترام وود.

وتابعت: إحنا يمكن نجحنا بمقايس الدنيا بس صدقوني بمقايس ربنا احنا لم و لن ننجح، أنا عارفة ومتأكدة إن زملائي جواهم خير بس للأسف فتنة الشهرة والنجاح مش بتخلينا نشوف ونقيس الأمور صح، بتكلم من قلبي الكليب ده ميرضيش ربنا وأنا عيطت لإني شوفت نفسي في المشاهد دي، دي كانت زلة نتيجة ظروف مريت بيها وكلنا بنغلط و لازم نغلط علشان احنا بشر بس المصيبة إننا بنغفل و بننسى.

واستطردت حلا شيحة قائلة: أنا مش حتكسف من حد أنا توبت من المشاهد دي و هي لا تصح وأنا غلطت و بصلح وأهم حاجة إن ربنا يرضى عني لأن في الأخر ده اللي حينفعنا مش الشهرة ولا النجاح لا هو مش نجاح أصلا علشان النجاح الحقيقي حاجة تانية خالص احنا أغلبنا ناسينها إلا القليلين منا.

وتابعت: الفن لو بيخلينا نبعد عن منهج ربنا ومنبقاش قدوة لولادنا يبقي باطل وميبقاش فن، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، احنا كلنا عندنا امتحان في الدنيا دي، وبفكرك يا تامر إنت اللي قولت أنا مش بتمنى أموت وأنا مطرب أنا دايما خايف من كده، كلام أكيد قولته في لحظة صدق جواك و جوانا كلنا.