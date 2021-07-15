«لو عايز يكون ليك دخل».. اعرف أسعار الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات

أعلنت المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات المتقادمة بأخرى جديدة تعمل بالطاقة النظفية المصاحبة للبيئة، أسعار البيع النقدي لسيارات الميكروباص الأجرة المشاركة في المبادرة، خاصة لمن يريد أن يكون له دخل وطريقة يكسب بها قوت يومه.

وفي هذا الصدد، وفي ضوء بدء تلقي الموقع الإلكتروني للمبادرة طلبات إحلال سيارات الميكروباص بأخرى جديدة تعمل بالغاز الطبيعي بمحافظات المرحلة الأولى، «القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر»، نستعرض أبرز أسعار سيارات الميكروباص، حيث كشفت المبادرة عن قوائم أسعار البيع للراغبين في التمتع بنظام الأقساط الشهرية، ذلك لمدد تتراوح بين 7 أو 10 سنوات.

أسعار الميكروباص في مبادرة إحلال السيارات

وأوضحت الصفحة الرئيسية للمبادرة أنّ إحلال الميكروباص سيكون بخصم إضافي في سعر السيارة عن سعر السوق، وبحافز أخضر بنسبة 25% من سعر السيارة الجديدة بحد أقصى 65 ألف جنيه.

السيارة «كينج لونج»: 14 راكبا، موديل 2022، داخل المبادرة بفئة تجهيز واحدة يصل سعرها إلى الرسمي 165.750 جنيها للسداد النقدي.

ويصل سعر ميكروباص زيمكس الجديد بفئتين من التجهيزات وبأسعار نقدية إلى 171.000 جنيه للفئة الأولى كاملة، و186.000 جنيه للفئة الثانية كاملة مكيفة.

ويكون أقل قسط مقدر لميكروباص «كينج لونج» للراغبين في السداد على 7 سنوات 2.877 جنيها، بينما بلغ أعلى قسط شهري 3.171 جنيها، وذلك بعد خصم قيمة الحافز الأخضر.

وبلغ أقل قسط شهري بقيمة 2.259 جنيه، والقسط الشهري الأعلى لنفس المدة يبلغ 2.590 جنيه.

وجاء أقل قسط شهري لميكروباص «زيمكس ستار» داخل المبادرة لمدة 10 سنوات بعد خصم قيمة الحافز الأخضر 2.535 جنيها، بينما يصل القسط الأعلى إلى 2.906 جنيهات.

وتستهدف المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات الجديدة بالمتقادمة تحت إشراف الرئيس السيسي، والتي تستمر لـ3 سنوات، إحلال 250 ألف سيارة «ملاكي - تاكسي - ميكروباص»، في 7 محافظات هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر.