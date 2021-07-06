متحدث «إحلال السيارات»: أغلى ميكروباص بالمبادرة هايكون بـ185 ألف جنيه

قال أحمد عبد الرازق، المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات بوزارة المالية، إنه تم تسليم 2400 سيارة في يونيو الماضي مع وجود خطة لتسليم نحو 1600 سيارة بنهاية يوليو الجاري، في ظل استهداف تسليم 70 ألف سيارة خلال العام الأول لمبادرة إحلال السيارات.

وأضاف «عبد الرازق» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» اليوم الثلاثاء، المذاع فضائية «صدى البلد» وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن هناك تنسيق مع وزارة البترول والتنمية المحلية من أجل توفير ساحات التخريد ومحطات الكهرباء من أجل الاستعداد لبدء المرحلة الثانية من مبادرة إحلال السيارات.

وأكد المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن مبادرة إحلال الميكروباصات ستبدأ اعتبارا من الأسبوع المقبل، وتم إضافة اختيار إحلال الميكروباص بجانب باقي إحلال السيارات الخاصة، والتلاقي على موقع المبادرة، لافتا إلى أن هناك شركتين تقدم 3 فئات من الميكروباصات، التي تعمل بالغاز الطبيعي والبنزين، وتعمل بالشكل المزدوج، حيث توجد ميكروباصات مكيفة وأخرى بدون تكييف.

وأوضح المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، أن الحافز الأخضر في مبادرة الميكروباص سيكون بنسبة 25% بـ65 ألف جنيه كحد أقصى بعد أن كان 10% في السيارات الملاكي بحد أقصى 25 ألف جنيه، وفي الأجرة كانت 25% بحد أقصى 45 ألف جنيه، لأن الميكروباص يمس فئة كبيرة من المواطنين، مؤكدا أن أسعار الميكروباصات جيدة، وتبدأ من 165 ألف جنيه حتى 185 ألف جنيه فقط، لافتا إلى أن هذه الأسعار جاءت بعد الخصم الذي قدمته الشركات المصنعة.

وأشار المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات، إلى أن الميكروباص بحالة جيدة ويضم 14 مقعدا وموديلات حديثة، داعيا الأشخاص لسرعة التسجيل، لافتا إلى أن الشروط الخاصة بالتقديم أبرزها أن تكون الرخصة سارية، وأن يتراوح عمر المتقدم على المبادرة من 21 سنة حتى 65 سنة، ولديه القدرة على التقسيط، ولكن من سنه أكبر من ذلك عليه الدفع كاش فقط.

وتابع المتحدث باسم مبادرة إحلال السيارات: «الناس مستنية فتح باب التقديم اللي هايبدأ الأحد القادم وإحنا بنعمل مرحلة تجريبية على الموقع عشان نحل أي مشكلة فنية ويبقى متاح للناس للتقديم في المبادرة لأن أغلى ميكروباص في المبادرة هيبقى بـ185 ألف جنيه بس».