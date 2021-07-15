السيسي يصدق على تعديل قانون الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى على القانون رقم 134 لسنة 2021، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 195، بشأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانو رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شؤون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981.

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