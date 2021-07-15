مصر تواصل إرسال المساعدات الطبية للأشقاء في تونس

أقلعت طائرة نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية محملة بأطنان من الأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية مقدمة من وزارة الصحة والسكان المصرية، إلى الشعب التونسي الشقيق لاستخدامها في مواجهة الأزمة الصحية التي تمر بها تونس.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، باستمرار جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس لمجابهة الآثار المترتبة على الأزمة الحالية التي يمر بها الأشقاء في تونس.

ويعبر جسر المساعدات الجوي بين مصر وتونس عن عمق العلاقات المصرية التونسية المتميزة، التي تحظى بكل التقدير والاحترام على مستوى الشعبين الشقيقين.