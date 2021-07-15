عباس أبو الحسن بعد الحكم على الطبيب المتحرش بالرجال: «شكرا للشجعان»
كتب:
نعيم أمين
03:38 م | الخميس 15 يوليو 2021
عباس أبو الحسن
عبر الفنان عباس أبو الحسن، عن سعادته بعد الحكم على طبيب الأسنان المدان بالتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 سنة على خلفية اتهامه من قبل 4 مواطنين بالتحرش بهم من بينهم أبو الحسن.
وقال «أبوالحسن»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال»، مضيفا: «الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل».
وتابع: «شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها»، معربا عن امتنانه للمحامي الذي أقام الدعوى.