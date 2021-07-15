عباس أبو الحسن بعد الحكم على الطبيب المتحرش بالرجال: «شكرا للشجعان»

عبر الفنان عباس أبو الحسن، عن سعادته بعد الحكم على طبيب الأسنان المدان بالتحرش بالرجال، بالسجن المشدد 16 سنة على خلفية اتهامه من قبل 4 مواطنين بالتحرش بهم من بينهم أبو الحسن.

وقال «أبوالحسن»، في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «السجن المشدد 16 سنة على الدكتور باسم سمير طبيب الأسنان المتحرش بالرجال»، مضيفا: «الحمد لله، شكرا للشجعان اللي مرضخوش ومسكتوش زي غيرهم، شكرا لرجال النيابة ومكتب النائب العام وأجهزة الشرطة والقاضي الجليل».

وتابع: «شكرا للإعلام والأصدقاء والمتابعين اللي ساندوا القضية منذ تفجيرها»، معربا عن امتنانه للمحامي الذي أقام الدعوى.