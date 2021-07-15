«مصر للطيران» تسير 86 رحلة على متنها 8445 راكبا غدا 

تسيّر شركة مصر للطيران، غدًا الجمعة، 86 رحلة جوية، بمعدل 68 رحلة دولية إلى كل من بغداد، وكازابلانكا، ولاجوس، وأكرا، وتونس، ودوالا، والدوحة، ومدريد، ولارناكا، وأثينا، ودوسلدورف، ولندن، ونيويورك، وروما، وباريس، وأبوجا، وجنيف، ودبي، وإسطنبول، وامستردام، وبروكسل.

كما تسّر الشركة رحلاتها ايضًا إلى كل من فرانكفورت، وكوبنهاجن، وموسكو، وجوبا، وبودابيست، وميلانو، وعمّان، والبحرين، والخرطوم، وبيروت، والشارقة، وفيينا، وميونخ، ونيروبي، وعنتيبي، وأديس أبابا، وأبوظبي، وبرلين، وواشنطن، وإربيل.

وضمن رحلات الشركة، تسير «مصر للطيران» 16 رحلة داخلية إلى كل من شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان وبرج العرب، ورحلتين شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 8445 راكبًا.