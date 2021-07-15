توجيهات رئاسية بتوفير وجبات ذات قيمة غذائية لطلاب المدارس

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير وجبات لطلاب المدارس، تتمتع بقيمة غذائية مرتفعة، يأتي ذلك ضمن اهتمام الرئيس السيسي، بتطوير منظومة التغذية المدرسية، ويعد أحد الملفات المهمة على أجندة الحكومة.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمتابعة جهود تطوير «منظومة التغذية المدرسية» على مستوى الجمهورية، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء وليد أبو المجد، مدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، ومسؤولي الجهات المعنية.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي أننا نعمل في هذا الصدد على التعاون والتنسيق بين كل الجهات الحكومية المعنية، لضمان نشر المنظومة وفقًا لأفضل النماذج المتبعة.

وكلف بأن تتولى الوزارات والجهات المعنية إعداد دراسة وتصور شامل عن مكونات وجبة التغذية المدرسية، والمعايير التي سيتم بناءً عليها اختيار الطلاب المستهدفين، خاصة أن وزارة الصحة والسكان لديها بيانات شاملة حصلت عليها من خلال المسح الشامل الذي قامت به للمدارس على مستوى الجمهورية للكشف عن الأمراض المختلفة، في إطار المبادرات الرئاسية للكشف عن أمراض سوء التغذية.

واتصالا بذلك، عرضت وزيرة الصحة والسكان جهود الوزارة لدعم تغذية الأطفال من سن 4 – 10 سنوات ومنع أمراض سوء التغذية، من خلال فحصهم بالوحدات الصحية والحضانات، والتعاون مع المدارس المجتمعية والمنظمات الأهلية لتوعية الأسر والأطفال بالتغذية الصحية السليمة، والتوعية المدرسية والصحية للأسرة والطلاب بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم الفني والجهات الشريكة، ومتابعة حالات السمنة والأنيميا والتقزم وعلاجها.

وخلال الاجتماع، تم استعراض مكونات نظام التغذية المدرسية القائم حاليًا، والذي يتم تقديمه للطلبة بالمدارس التابعة لوزارة التربية والتعليم والأزهر الشريف، كما تم عرض مقترحات تطوير المنظومة للعام الدراسي المقبل، وتتضمن تقديم وجبة غذائية تحتوي على عناصر غذائية أساسية.