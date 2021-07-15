11 معلومة عن التبرع ببلازما الدم: 200 جنيه في المرة

يشهد قطاع الصحة مرحلة جديدة من التطور الصحي لم يشهدها من قبل، خاصة بعد تدشين وزارة الصحة مراكز لتجميع بلازما الدم في عدة مراكز رئيسية في العباسية والمهندسين والسلام ومناطق أخرى مع استهداف زيادة المراكز بنهاية العام الجاري، لذا ترصد الوطن أبرز11معلومات عن البلازما والتبرع بها، وفقًا لما ذكرته الدكتورة أمنية محمود، مدير وحدة المتابعة لمشروع البلازما و الدكتورة نيفين النحاس، المشرف على المشروع القومي للتبرع بالبلازما بوزارة الصحة.

1- الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كانت أول متبرعة ببلازما الدم، ضمن المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو مشروع استراتيجي للاكتفاء الذاتي من المشتقات الدوائية من البلازما.

2- مشتقات البلازما تعالج أمراض نقص المناعة، والكلى والكبد، والقلب والحروق، ومرضى سيولة الدم، لافتة إلى أن استخراج البلازما من الدم من خلال جهاز خاص، ويجرى سحب البلازما من الدم في «قربة طبية»، ثم يعود الدم للمتبرع مرة أخرى من خلال جهاز طرد مركزي.

3- يجب أن يكون المتبرع عمره من 18 إلى 60 سنة، سليمًا صحيًا لا يعاني من أي أمراض مزمنة، أو جلطات في القلب، أو خضع لأي عمليات جراحية صغيرة أم كبيرة «سليمًا 100%».

4- كل المواطنين في عمر 18 إلى 60 سنة يمكن أن يذهبوا إلى مراكز التبرع بالبلازما، وهي موجودة في القاهرة والإسكندرية وطنطا، والمنيا.

5- المبادرة ضمن المشروع القومي للتبرع بالبلازما، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية للتصنيع والاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما بمركز تجميع البلازما بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما بمنطقة العجوزة.

6- يساهم المشروع في تحقيق الاكتفاء الذاتي من مشتقات البلازما لتوفير الأدوية المتعلقة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة وأمراض الكبد والكلى والحروق، وذلك بدلاً من استيرادها من الخارج، لافتة إلى أن جائحة فيروس كورونا أثبتت أهمية توطين الصناعات الدوائية بمختلف أنواعها بالدول لتحقيق الأمن الصحي لمواطنيها.

7-التبرع بالبلازما يشبه التبرع بالدم، ولكن الجهاز يفصل بين الدم والبلازما الخاصة به، موضحة أن البلازما تمثل 55% من إجمالي حجم الدم، فضلا عن كونه ينشط الخلايا الجذعية للشخص.

9- يمكن لأي شخص أكبر من 18 سنة التبرع، بشرط أن يكون غير مصاب بأمراض تنتقل عن طريق الدم، ويجرى الشخص تحليل له من أجل التأكد من عدم إصابته بأمراض قبل الحصول على البلازما الخاصة به، ويجرى أيضا توفير بدل انتقالات.

10- التبرع يجرى في العباسية والمنيا وطنطا ومدينة السلام وكذلك في المهندسين، ويتيح المركز استقبال الشخص ساعة كاملة لكي يتبرع مع وجود خطة من أجل رفع عدد المراكز إلى 20 مركز.

11- يحصل المتبرع على هدايا لتعويض وقت الشخص قيمته من 200 إلى 300 جنيه، كما يمكن التبرع كل أسبوعين، على أن يحصل المتبرع على المبلغ بعد 3 مرات، ولوكان اسمه متسجل يحصل على الدفعات كاملة.