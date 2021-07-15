الوحدات المحلية في دمياط تواجه كورونا بحملات التعقيم والتطهير

شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة فارسكور، برئاسة اللواء وحيد رضوان، حملة مكبرة لتطهير الشوارع والطرق والميادين وبعض المصالح الحكومية والجهات الخدمية والمساجد التي يتردد عليها المواطنين.

حملات مكبرة للتعقيم والتطهير

وشملت حملة التطهير اليوم، الشوارع الرئيسية والمقار الحكومية والمساجد بقرية الغنيمية، كما تم شن حملات بصفة دورية في كافة مناطق المركز والمدينة والجهات الخدمية والمصالح الحكومية، تجنبا لانتشار فيروس كورونا اللعين، وحفاظا على البيئة والصحة العامة للمواطنين.

وفي السياق ذاته، شنت الوحدة حملات لإزالة الإشغالات والتعدي على الطرق العامة والتصدي والقضاء على ظاهرة مكبرات الصوت، ولفرض الانضباط على شوارع المدينة والقرى التابعة، كما يتم إزالة الأسواق العشوائية والخيم وتندات القماش وخلافه.

مصادرة مكبرات الصوت والميكرفونات

وأشرف رئيس الوحدة المحلية، على حملة للتصدي لمكبرات الصوت، وكذلك التصدي للمخالفات والباعة الجائلين بقرية شرباص، وتم مصادرة مكبرات الصوت والميكرفونات، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو المضبوطات.

وشدد رئيس الوحدة، على استمرار الحملات بصفة دورية للتصدي لظاهرة مكبرات الصوت للحد من الضوضاء والتلوث السمعي، وإزالة أية معوقات تعوق حركة السير المرورية للمواطنين، وإعادة الوجه الجمالي للمدينة والقرى التابعة.

حملات مكبرة في الزرقا

كما شنت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الزرقا، حملة لرفع الإشغالات من الطريق العام ومصادرة مكبرات الصوت، وذلك بتعليمات محمد محمد عبد الغني، رئيس مركز ومدينة الزرقا، كما تمت مصادرة مكبرات الصوت بمدينة الزرقا وقرى المركز، ومصادرة عدد من مكبرات الصوت، وكذلك تم رفع عدد من الإشغالات بالمدينة والقرى التابعة.