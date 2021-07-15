«التعاون الدولي» تحتفل باليوم العالمي لمهارات الشباب مع رواد أعمال 

تحتفل وزارة التعاون الدولي، باليوم العالمي لمهارات الشباب «WYSD»، الذي يحين موعده اليوم الخامس عشر من شهر يوليو، بتسليط الضوء على بعض الشركات الناشئة التي حصلت على تمويل من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأسمال مخاطر باستثمارات حكومية، التي تعمل على تعزيز بيئة ريادة الأعمال والابتكار وتمكين الشباب من تنفيذ أفكارهم الريادية التي تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.

وحرصت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، احتفالا بهذا اليوم، على لقاء مجموعة من رواد الأعمال والشباب، بمقر شركة وصلة، إحدى الشركات التكنولوجية الناشئة، المدعومة من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، أول شركة رأس مال مخاطر باستثمارات حكومية.

وتعد شركة وصلة أول متصفح مصري للإنترنت، يمكن من خلاله تجميع نقاط من خلال الاستخدام اليومي لشبكة الإنترنت، وتحول هذه النقاط لرصيد لأي شبكة في مصر.

وحصلت شركة «وصلة» على جولة تمويلية من شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، مكنها من بناء أول متصفح في الشرق الأوسط وأفريقيا، والوصول لأكثر من 1.5 مليون مستخدم، والتوسع في أسواق جديدة، كما زودت مصر لريادة الأعمال والاستثمار، شركة وصلة بالدعم الفني والتدريب على تطوير الاستراتيجيات والشراكات التجارية لدفعها نحو النمو والتوسع.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقائها برواد الأعمال والشباب، حرص الحكومة على تعزيز وتهيئة بيئة ريادة الأعمال والابتكار في مصر، ودعم الأفكار الريادية التي تنعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي، وتعزز فرص بناء مستقبل أفضل، وتخلق فرص العمل الجديدة للشباب، التي تتسق مع الثورة الصناعية الرابعة، مشيرة إلى أن وزارة التعاون الدولي، تقدم كامل الدعم للشركات الناشئة، من خلال شركة مصر لريادة الأعمال والاستثمار، التي تم تأسيسها عام 2017 برأسمال 451 مليون جنيه، بالشراكة بين وزارة التعاون الدولي والهيئة العام للاستثمار، لدعم رؤية الدولة التنموية 2030.

وتبلغ حجم الاستثمارات التي ضختها شركة مصر لريادة الأعمال والابتكار منذ تأسيسها في سبتمبر 2017، في 174 شركة بشكل مباشر، وغير مباشر بقيمة 275 مليون جنيه، منها استثمارات في مسرعات الأعمال Falak StartUps و EFG-EV Fintech و Flat6Labs، وساهمت هذه الاستثمارات في تحفيز المستثمرين من القطاع الخاص والأجانب لضخ استثمارات في هذه الشركات الناشئة بقيمة أكثر من مليار جنيه.