سيات تعلن بدء إنتاج أبيزا وأرونا الجديدتين

دخلت سيات إبيزا وأورنا الجديدتين، وهما ركيزتان أساسيتان من مجموعة سيارات سيات، الإنتاج هذا الأسبوع في منشآت سيات مارتوريل، حيث يوفر كلا الطرازين، مظهرًا متجددًا للتصميم الخارجي وثورة في الداخل.

باعت سيات إبيزا، التي تم طرحها في عام 1984، ما يقرب من 6 ملايين وحدة، ما يجعلها واحدة من أكثر السيارات نجاحًا للعلامة التجارية، التي خرجت من خط الإنتاج على الإطلاق، وكان لسيارة سيات أرونا SUV الحضرية تأثير كبير على السوق أيضًا منذ طرحها في عام 2017، حيث بيعت ما يقرب من 400000 سيارة، ويهدف كلا النموذجين المتجدد إلى الحفاظ على عقلية الفوز.

وقال هربرت شتاينر، نائب الرئيس التنفيذي SEAT للإنتاج والنقل والإمداد، كلا النموذجين لهما نفس الأهمية بالنسبة لمصنع مارتوريل، حيث يمثلان نصف إنتاج المنشأة، ستساعد الإصدارات المحدثة من هذين النموذجين في الحفاظ على مكانتها كنماذج رئيسية في النطاق.

تم تحديث التصميم الخارجي لـSEAT Ibiza، بما في ذلك الآن المصابيح الأمامية LED بنسبة 100% بشكل قياسي، بالإضافة إلى اسم الطراز منقوشًا بخط اليد، بالإضافة إلى ذلك، حصلت سيات أرونا على مظهر Xperience جديد لتقديم مظهر أكثر صلابة لسيارات الدفع الرباعي الحضرية.

ويشمل تحديث مواجهة مع المصد الأمامي المصمم حديثا، بما في ذلك مصابيح ضباب جديدة، داخل كلتا السيارتين تحدث ثورة.

توفر سيات إبيزا وأرونا الجديدتان وظائف وجودة أكبر للديكورات الداخلية الخاصة بكل منهما، مستفيدة من لغة التصميم المحسنة، ومستويات متزايدة من التكنولوجيا المتصلة والمواد الجديدة الأكثر أناقة لتقديم شيء جديد.

لوحة قيادة ناعمة جديدة تمامًا، مع أنظمة معلومات وترفيه مركزية عائمة أكبر -تم وضعها الآن في موضع مرتفع لتحسين الرؤية- بالإضافة إلى عجلة قيادة متعددة الوظائف جديدة مصممة هندسيًا في نابا تسلط الضوء على لغة التصميم الجديدة بالداخل، يتم تعزيز هذه الشخصية بشكل أكبر من خلال فتحات التهوية المصممة والمضيئة حديثًا.

سيات إيبيزا الجديدة وسيات أرونا الجديدة متصلتان بالكامل الآن باتصال داخل السيارة وخارجها، بما في ذلك نظام الربط اللاسلكي الكامل (Android Auto وCarPlay)، بالإضافة إلى SEAT CONNECT، يمكن للمستخدمين التفاعل مع نظام المعلومات والترفيه الجديد 9.2 بوصة باستخدام اللغة الطبيعية، من خلال عبارة التنبيه «Hola Hola».

يدمج كل من Ibiza وArona أنظمة مساعدة السائق الجديدة مثل Travel Assist التي تجمع بين ACC وLane Assist على نطاق السرعة بأكمله.

وبفضل المساعدة الجانبية، والتعرف على إشارات المرور ومساعدة الضوء العالي، تم تجهيز سيات إيبيزا وسيات أرونا بأحدث أنظمة السلامة.

تقدم كل من سيات إيبيزا وأرونا الجديدة مجموعة من المحركات تتراوح بين 80 حصانًا و150 حصانًا (بين 90 حصانًا و150 حصانًا في أرونا)، بما في ذلك البنزين والغاز الطبيعي المضغوط، المرتبط إما يدويًا أو ناقل حركة مزدوج القابض DSG.

بدأ إنتاج سيات إيبيزا وأرونا، المصممين والمطورين في برشلونة، هذا الأسبوع في منشآت مارتوريل التابعة للعلامة التجارية.