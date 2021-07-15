تصفيق حاد وهتافات «بنحبك يا سيسي» في مؤتمر حياة كريمة.. والرئيس: يوم جميل

ضجّت قاعة المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في ستاد القاهرة، بالتصفيق الحاد للرئيس عبدالفتاح السيسي، فور دخوله وبدء الجلسة، فيما هتف الحاضرون في الاستاد: « بنحبك يا سيسي، بنحبك يا سيسي».

وقال الرئيس السيسي: «السلام عليكم، كل سنة وأنتم طيبين، النهاردة يوم جميل، وأنا سعيد جدًا إني ألتقي بكم».

وبدأت «حياة كريمة» كمبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومي في بداية 2021، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

ويبلغ إجمالي حجم استثمارات المشروع القومي «حياة كريمة» 700 مليار جنيه، ويقدم المشروع خدمات في كل القطاعات، مثل «التعليم والصحة والسكن والبنية الأساسية»، ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن.