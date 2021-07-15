تغطية خاصة.. احتفالية المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة» بحضور السيسي

تقدم «الوطن» تغطية خاصة لحظة بلحظة لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، والذي يقام في استاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

فيديو يوضح بدء توافد المواطنين لحضور الاحتفالية

حياة كريمة.. مبادرة رئاسية تتحول لمشروع قومي

وبدأت «حياة كريمة» كمبادرة أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي في يناير عام 2019، ثم تحولت لمشروع قومي في بداية 2021، بهدف تحسين مستوى المعيشة ورفع جودة الحياة للفئات الأكثر احتياجا في التجمعات الريفية على مستوى جمهورية مصر العربية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.

وتبلغ إجمالي حجم استثمارات المشروع القومي «حياة كريمة» 700 مليار جنيه، ويقدم المشروع خدمات في كل القطاعات، مثل «التعليم والصحة والسكن والبنية الأساسية»، ويستفيد منها أكثر من 58 مليون مواطن.