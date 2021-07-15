«فتاة التروسيكل» ضمن مستقبلي السيسي فور وصوله ستاد القاهرة

بدأت منذ قليل فعاليات المؤتمر الأول لمبادرة «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، حيث وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، الاستاد لحضور المؤتمر، وكان في استقباله عدد من أبطال «حياة كريمة» على رأسهم، السيدة مروة العبد، الشهيرة بـ«فتاة التروسيكل»، التي سبق وكرمها الرئيس.

فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، تقام في استاد القاهرة، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، وبمشاركة آلاف المواطنين الذين يمثلون كل طوائف الشعب المصري، إضافة لعدد من الشخصيات العامة والإعلامين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية الإقليمية والدولية، للاحتفال بإطلاق المشروع القومي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».