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مصطفى مدبولي: «حياة كريمة» أكبر مشروع تنفذه دولة خلال العصر الحديث

كتب:

شريف سليمان
07:56 م | الخميس 15 يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

تقدم الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، للشعب المصرية بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وقال، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، إنه يشعر بشرف عظيم بسبب افتتاح مشروع «حياة كريمة»: «شرف عظيم لي ان أوجد في هذا اليوم التاريخي لإطلاق مشروع هو الأكبر على مستوى العالم، وهذا ليس من قبيل المبالغة، لأنه المشروع الأكبر الذي تقوم أي دولة في العالم في العصر الحديث بتنفيذه».

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