مدبولي: مشروع «حياة كريمة» الأكبر والأعظم في تاريخ مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية قامت وتقوم بتنفيذ العديد من المشروعات طوال الـ7 سنوات الماضية، وتجاوزت تكلفتها الـ6 تريليونات جنيه مصري، وهي المشروعات التي بنت القدرة والخبرة لتدشين مشروع «حياة كريمة».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن هناك الكثير من المشروعات الجارِ تنفيذها على أرض مصر، التي كل مشروع منها بحق مشروع قومي عالمي.

وأوضح أنه وبالرغم من كل تلك المشروعات التي تعمل عليها الدولة، سيظل مشروع «حياة كريمة» هو الأكبر والأعظم في تاريخ مصر، كما أن كل المشروعات ليست مجرد مشروعات إنشائية كما قال البعض، ولكنها في الحقيقة إعادة لرسم خريطة مصر، وتوزيع شعبنا والإمكانيات الاقتصادية، على كافة ربوع الدولة، لحل مشكلات الحاضر واستشراف المستقبل.