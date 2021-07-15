رئيس الوزراء: «حياة كريمة» مشروع القرن الـ21 لمصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر على مدار القرون السابقة، تنفذ دائما في كل قرن، مشروعا ضخما، ويطلق عليه مشروع القرن، ففي القرن الـ19 كان مشروع حقر قناة السويس، وفي القرن الـ20 كانت ملحمة مشروع بناء السد العالي.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «كل مشروع منهم بالمصادفة أخذ 10 سنوات، كل مشروع بالرغم من أهميته، كان محصورا ومحددا في منطقة جعرافية بعينها، كان حفر القناة مشروع في منطقة قناة السويس، وعملية السد العالي كانت في منطقة أسوان، وكان عمل هندسي بغرض توليد الكهرباء عشان الدولة المصرية يبقى عندها كهرباء».

وتابع: « لما نيجي نبص على مشروع حياة كريمة، هو بحق أننا نقدر نقول بكل ثقة، هو مشروع القرن الـ21 لمصر».