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محمود مسلم

رئيس الوزراء: «حياة كريمة» تحقيق لأحلام كل الشعب المصري

كتب:

محمود البدوي
08:12 م | الخميس 15 يوليو 2021
الدكتور مصطفى مدبولي .. رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي .. رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مشروع «حياة كريمة»، يُعد تحد عظيم، «هذا المشروع مش في منطقة جعرافية واحدة، ده ممتد على كل أرجاء مصر، مشروع مش فقط عمل هندسي واحد، إحنا بنتكلم على آلاف المشروعات التي سيجري تنفيذها في وقت واحد، في كل القرى المصرية».

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التليفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «عشان كده بالرغم من كل عظمة المشروعات الكبيرة التي يجري تنفيذها على مدار الـ7 سنوات، هذا المشروع يُعد المشروع الأعظم إن شاء الله في تاريخ مصر، اللي ربنا يقدرنا على تنفيذه، وتحقيق أحلام كل الشعب المصري».

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