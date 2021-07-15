مدبولي: تنفيذ 20 مبادرة رئاسية في الريف.. كل احتياجات المواطن ستتحقق

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن هناك آلاف المشروعات التي ستنفذ في وقت واحد على مستوى الجمهورية في مشروع تطوير الريف المصري، لافتًا إلى أن هذا المشروع مبادرة تجتمع فيها كل المبادرات التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مثل مبادرة «100 مليون صحة»، و«تكافل وكرامة»، والتعليم، وكل هذه المبادرات ستجتمع في «حياة كريمة»، مشيرًا إلى وجود أكثر من 20 مبادرة رئاسية تُنفذ حاليًا، وسوف يسرعون في تنفيذها في كل القرى المصرية.

وأضاف «مدبولي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «نسعى لتغيير حياة المصريين من خلال هذه المبادرة العظيمة، وهذا المشروع به 10 ملامح رئيسية تحدث لأول مرة في مصر، ولأول مرة توجد ملحمة تعمير لـ4500 قرية، وأكثر من 28 ألف تابع، في 175 مركزًا في 20 محافظة، ولأول مرة نستهدف بمشروع واحد أكثر من نصف سكان مصر، حيث إن 58% من سكان مصر سوف يستفيدون من المشروع العملاق».

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن هذا المشروع يشمل كل جوانب الحياة و«كل شيء يحتاجه المواطن في الريف سيكون موجودًا في هذا المشروع العظيم»، ولأول مرة هذا مشروع قومي 100%، باستثمارات تصل إلى 700 مليار جنيه.