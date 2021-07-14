«الزراعة» تطلق فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال تنمية الريف المصري

أطلقت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، فعاليات ورشة العمل التدريبية في مجال تنمية الريف المصري، والتي ينفذها قطاع الإرشاد الزراعي، بالتعاون مع المركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى.

وافتتح ورشة العمل الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الإرشاد الزراعي، والدكتور عادل عبد السميع مدير معهد بحوث الإرشاد الزراعي، والتنمية الريفية، بمشاركة عدد من الباحثين بمعهد بحوث الإرشاد الزراعي، وممثلي الإدارة المركزية للإرشاد الزراعي، الإدارة المركزية لشئون المديريات، الجمعية التعاونية للإصلاح الزراعي، الاتحاد التعاوني الزراعي المركزي، قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية.

وقال الدكتور علاء عزوز رئيس قطاع الارشاد الزراعي، إن مبادرة حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، تشمل الكثير من الأبعاد الإنسانية والاجتماعية والخدمية والاقتصادية، لخدمة المزارعين في كافة ربوع مصر، لافتًا إلى أن هناك اهتمام بالغ وشديد بهذه المبادرة والتي يشارك فيها كافة أجهزة الدولة وهيئاتها المختلفة، لخدمة سكان الريف، والذي تتجاوز نسبتهم أكثر من 50٪ من سكان مصر.

وأوضح «عزوز» أن ورشة العمل تأتي في إطار هذه المبادرة، لزيادة الوعي بأهمية تحقيق التنمية الريفية، وأساليب الحماية الاجتماعية للسكان الريفيين، فضلا عن استعراض نماذج للمشروعات الصغيرة والتي تساهم في تنمية الريف المصري، وتوفير فرص عمل للشباب وزيادة دخول سكان القرية، لافتًا إلى أن الإرشاد الزراعي له دور هام في تنمية الريف المصري، ودعم المرأة الريفية للمساهمة في تحقيق هذه التنمية، وذلك من خلال عدد من الدورات التدريبية، وتأهيلها وتنمية قدراتها لتنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني المختلفة، والتي يمكن تنفيذها من المنزل.

ومن جانبه، أكد الدكتور غالب تفاحة المدير التنفيذى للمركز الإقليمي للإصلاح الزراعي والتنمية الريفية في الشرق الأدنى، في مداخلة له عبر تطبيق زووم، على أهمية هذه الورشة، لافتا إلى أن برامج التنمية تهدف في الأساس إلى تنمية الإنسان الذي يقطن الريف.

وأوضح أن تنمية الريف بدأت بعدة أنواع منها التنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية إلى أن وصلت إلى التنمية المستدامة أوالتنمية المندمجة لتحسين وضع السكان الريفيين بحياة كريمة يستحقونها للعيش بكرامة نظرًا لمعاناة الريف في كافة الدول من تدني مستوى الحياة والفقر والبطالة، مشيرًا إلى أن الريف يمثل نسبة كبيرة من السكان وأن أي تحسين في المجتمع الريفي ينعكس إيجابيًا على كافة المستويات، وهناك عدة وزارات ومؤسسات تشارك جميعها في تحسين مستوى الحياة في الريف وتضع الدولة كافة الجهود بمشاريع موجهة بكافة مناحي الحياة وبالأخص المجال الزراعي نظراً لأهمية الزراعة والفلاحة لتأمين الغذاء باعتبار الريف هو سلة الغذاء لتحقيق الامن الغذائي الوطني.

وتابع أن العبء الأكبر في تنمية المناطق الريفية يقع على القطاع الزراعي وبالتركيز على الإرشاد الزراعي، مثمنًا الجهود التي تبذلها وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وخاصة قطاع الإرشاد الزراعي، في هذا الشأن.