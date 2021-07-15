منسق غرفة عمليات «حياة كريمة»: لدينا 4 وحدات رئيسية وخرائط تفاعلية لمتابعة المشروع القومي

استعرض أحمد أمجد، منسق بغرفة عمليات «حياة كريمة»، العمل بالغرفة، مشيرا إلى أنها تنقسم إلى 4 وحدات رئيسية، أولها وحدة المتابعة الميدانية، وثانيا: المتابعة الإعلامية والرقمية، وثالثا: التحليل والتوثيق، ورابعا: قاعدة البيانات والخريطة التفاعلية.

وأضاف «أمجد»، خلال كلمته، على هامش المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في إستاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه بالنسبة لأعمال الرصد الميداني، فيتم من خلالها تنفيذ كافة أعمال الرصد والمتابعة الميدانية لسير العمل بالمشروعات، ومتابعة معدلات التنفيذ بالقرى والتصوير الفوتوغرافي لتطورات الموقف التنفيذي.

وأوضح أنه وفي إطار متابعة العمل الميداني، يتم متابعة خطط الانتشار وتمركزات العناصر الميدانية بالمواقع المختلفة، وكذا الاتصال مباشرة بالعناصر من خلال «فيديو كونفرانس»: «بنخاطبهم بالفيديو كونفرانس من مواقع العمل، وبنتلقى التمامات منهم وبنوجههم بخطط العمل».

وأكد أنه وبالنسبة لوحدة المتابعة الرقمية والإعلامية، فيتم فيها الرصد والمتابعة والتقييم لكل ما يتم تداوله حول المشروع القومي لحياة كريمة، وكذا التواصل الفعال مع المواطنين من خلال قياس نسب التفاعل والتأثير وتلقي رسائل المواطنين وتشمل الاقتراحات والاستغاثات.

وأشار إلى أنه وبالنسبة لوحدة التحليل والتوثيق، فيتم تحليل ومعالجة البيانات وإصدار التقارير المصورة ومعدلات التنفيذ، وأيضا توثيق الأعمال لأغراض التقييم والتطوير.

وتابع: «وحدة البيانات والخريطة التفاعلية هي منظومة نجحنا في بنائها وتطويرها بأيدينا بنسبة 100% وبنقدر من خلالها على متابعة واستعراض كافة المشروعات بالصور والإحداثيات الجغرافية».

وواصل: «كل أنشطة الغرفة المركزية بتتم بالتنسيق الكامل مع غرفة عمليات رئاسة مجلس الوزراء وكافة الجهات التنفيذية على مدار الساعة».