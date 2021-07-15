حسين الجسمي يطرح أغنية «حته من قلبي» من كلمات أيمن بهجت قمر

طرح الفنان حسين الجسمي، «السفير المفوّض فوق العادة»، أغنية جديدة تحت عنوان «حته من قلبي»، مساء اليوم الخميس، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب».

«حته من قلبي» من ألحان وغناء حسين الجسمي، وكلمات الشاعر أيمن بهجت قمر، ومن توزيع ومكس وماستر علي فتح الله، ويقول مطلعها: «وش من غير كاني وماني.. طبعي بدخل في الموضوع.. إنتي صورتك مستلماني.. كل أيام الإسبوع.. يا حتة يا حتة يا حتة من قلبي.. لقيت نُصي ولقيت جوي».

وطرح الجسمي «حته من قلبي» عبر قناته الرسمية في «YouTube»، ضمن فيديو تضمن كلمات الأغنية، الى جانب جميع الإذاعات الخليجية والعربية، والمكتبات الموسيقية المتخصصة في عرض الأغنيات الصوتية والفيديوهات.

وتخطى عدد المشاهدات في القناة الرسمية لـ«الجسمي» على الموقع 3 مليارات مشاهدة، وهو نجاح عربي وعالمي خاصة أنه أول فنان عربي يحقق هذا التميز والإنجاز عبر قناته الخاصة.

حسين الجسمي يطرح «فوق»

وكان حسين الجسمي، طرح مؤخرًا أغنية جديدة برؤيته الموسيقية وألحانه، حملت عنوان «فوق»، وقام بعملية التوزيع والمكس والماستر الفنان حسام كامل، حملت أسلوباً جديداً في المفردات الشعرية التي كتبها الشاعر أحمد الصانع.

وتقول كلمات الأغنية: «أنا اللي فوق عندي إحساس ما يخطي مهما كنت عاجبني عندي ذوق، وعندك ذوق حاول تبعِد وتبطي لأنّك ما تناسبني وخَل الشوق، وقول إن الخطا فيني لأنّـي فوق».

ولحن الجسمي أغنية «فوق» بأسلوب حديث ومتطوّر على مقام «الكورد»، برؤيته الموسيقية المدروسة في المقدمة والتوزيع المتجدد، مبرزاً حرفية عالية في استخدام الصوت وقوّته، وهو ما يظهره في كل لحن جديد يقدمه، واضعاً بصمة مميّزة تؤكد نضوج موهبته وشغفه للموسيقى بأسلوب ومنظور خاص به لا يشبه أحد.