حسين الجسمي يستعد لطرح أغنية وطنية جديدة ببصمة تامر حسين وعزيز الشافعي

يستعد الفنان الإماراتي حسين الجسمي لإطلاق أغنية وطنية جديدة خلال الفترة المقبلة، من كلمات الشاعر الغنائي تامر حسين، الذي سبق وتعاونا سويًا من خلال أغنيتين وطنيتين وهما من أنجح الأغاني التي تغنى «الجسمي» بهما.

ومن الأغاني الوطنية التي تعاون فيها الفنان حسين الجسمي مع الشاعر تامر حسين، أغنية «رسمنالك» عام 2017 من ألحان عمرو مصطفى، توزيع أمين نبيل وأحمد الموجي.

كلمات أغنية «رسمنالك» للفنان حسين الجسمي

ومن كلمات أغنية «رسمنالك» للفنان حسين الجسمي:

أنا واحد مابين ملايين بفكر في اللي جاي ليكي

حبيبة الكل متعاهدين نعلي ونبني أراضيكي

رسمنالك صورة في بالنا هتبقي حتة من الجنة

وبكرة يا مصر هتشوفي اللي قولنا عليه

كما تعاون الشاعر الغنائي تامر حسين مع الفنان حسين الجسمي في أغنية وطنية بعنوان «ماتخافوش على مصر» عام 2018 ألحان عمرو مصطفى، وتوزيع إلهامي دهيمة وأحمد حسام.

كلمات أغنية «ماتخافوش على مصر» للفنان حسين الجسمي

ومن كلمات أغنية «ماتخافوش على مصر» للفنان حسين الجسمي:

ماتخافوش على مصر خافوا على اللي يجي عليها

واللي عادوا مصر شافوا شر من يعاديها

أصل ناسها ولاد حلال

مصر على رأي اللي قال

ربنا اللي حاميها

اتمشى اتعشى خُد مركب واسهر على النيل

عمرك ماتحس هنا بغربة مع شعب أصيل

أغنية وطنية جديدة يستعد لها حسين الجسمي وتامر حسين وعزيز الشافعي

ويتعاون حاليًا الشاعر تامر حسين مع الفنان حسين الجسمي، من خلال التحضير لأغنية وطنية جديدة تحمل ألحانها بصمة الملحن عزيز الشافعي، وتوزيع توما.

ووصف الشاعر تامر حسين، الفنان الإماراتي حسين الجسمي بأنه «رجل جدع ووفي للغاية ووطني جدًا»، وذلك خلال تصريحات إذاعية لبرنامج «مش بالليل أوي» مع المذيع فادي إبراهيم وسالي سعيد عبر إذاعة راديو 9090، الذي يعرض من الساعة 9 مساءًا وحتى الساعة 11 مساءًا أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس.

تامر حسين للمذيع فادي إبراهيم: حسين الجسمي مليان جدعنة

وكشف الشاعر تامر حسين عن «جدعنة» حسين الجسمي بقوله: واحنا بنجهز أخر أغنية وطنية جديدة بنعملها، بسأله عن طلباته قالي أنا مليش طلبات، أنا معاك.

وقدم الشاعر تامر حسين مايزيد عن 30 أغنية وطنية في حب مصر وتأكيده «ده الميراث اللي حابب إني أسيبه لولادي ويفتخروا بيه وبأبوهم».