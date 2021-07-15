رئيس أمناء «حياة كريمة» تستعرض إنجازات المبادرة: «موجودين في كل محافظة»

وجهت آية عمر القماري، رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة، الشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسي، على مبادرة «حياة كريمة»، قائلة: «نزلنا واشتغلنا على الأرض، حسينا بحجم المسؤولية، وعرفنا قد إيه إن التخطيط والمشكلات في الدولة شيء في غاية الصعوبة، وعذرنا حضرتك».

وأضافت «القماري»، خلال كلمتها في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، «بدأنا نطبق اللي اتعلمناه في البرنامج الرئاسي في تأهيل الشباب للقيادة، وساعدنا في ده أننا كنا موجودين في كل محافظة، وكل مركز وقراه وتوابعها، عشان نساعد أهالينا بالتنسيق مع كل الجهات الشريكة».

وأوضحت: «خلال سنة واحدة، أطلقنا عدة مبادرات تخدم أهالينا في المناطق الأكثر احتياجا مع العديد من الشركاء، مثل رد الجميل، اللي وزعنا فيها مساعدات غذائية على 27 محافظة، بإجمالي مستفيدين 3.5 مليون مواطن، وبرنامج حماية، اللي روحنا بيها لأهالينا في محافظات الحدود، وفرنا مساعدات غذائية وأدوات حماية لمواجهة أزمة كورونا، وبرنامج التصالح حياة، اللي شاركنا فيها 20 محافظة، عشان يعاونوا الناس على مخالفات البناء، كنا معاهم خطوه خطوة، كنا إيديهم اللي بتملى الاستمارات، وفي وقت الأزمة روحنا بقطر الخير لمحافظة سوهاج، أجرينا عمليات جراحية، وأطلقنا قوافل طبية من كل التخصصات، الشكر مش كفاية».