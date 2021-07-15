عاجل.. السيسي يطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتنمية قرى الريف المصري.

وقالت الدكتورة جهاد عامر، عضو مجلس النواب، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يبذل جهودا كثيرة لكي يعيش أهالي قرى مصر حياة كريمة، وإتاحة الفرص للشباب، للإسهام في عمل التنمية والبناء، وتعزيز دور الكيانات الموجودة على الأرض.

وأضافت «عامر»، في كلمة لها خلال فعاليات المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتنمية قرى الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، وبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن كثير من الجهات، كان لها مردود على أرض الواقع، وثمار في التنمية مثل البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب، والأكاديمية الوطنية للشباب، والشباب المشاركين في مبادرة حياة كريمة، ومنتدى شباب العالم، وكل هذا يدعم جهود الدولة، ويزيد الوعي لدى الشباب بالقضايا التي تواجهها الدولة.

وتابعت: «نستأذنك يا أفندم بإطلاق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة».

ووافق الرئيس على ذلك، وسط تصفيق هائل من الحضور.