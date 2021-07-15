رئيس القطاع التنفيذي بـ«حياة كريمة» يستعرض الرصد الميداني للمبادرة

وجه محمد طاهر، رئيس القطاع التنفيذي بمؤسسة «حياة كريمة»، الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على المبادرة، كما ذكر أن من المهام التي يتشرف بها، عملية الرصد الميداني، ومتابعة التنفيذ مع كل الجهات الشريكة، فالرصد الميداني يتم إدارته من خلال 7 منسقي أقاليم موجودين في غرفة العمليات المركزية في القاهرة، ويتفرع منهم 2 منسق لكل محافظة و2 منسق لكل مركز، ومنسق لكل قرية.

وأضاف «طاهر»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن هذا بالإضافة لـ21 ألف متطوع منتشرين في كل قرى المبادرة، «دورنا في الرصد الميداني إننا نساعد ونقدم الدعم للجهات التنفيذية في رصد مشاكل واحتياجات القرى في كل قطاعات المبادرة».

وتابع موجها حديه للرئيس: «ده بيتم من خلال الحوارات المجتمعية اللي سيادتك وجهت بيها مع أهالينا في القرى دي، بعد كده ييجي دورنا في المتابعة والتنسيق مع كافة الجهات الشريكة في المبادرة، سواء رئاسة مجلس الوزراء والهيئة الهندسية للقوات المسلحة الوزارات والهيئات الخدمية وكافة المؤسسات المجتمع المدني وحتى مقاولين التنفيذ على الأرض يا فندم».