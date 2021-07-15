منسق «حياة كريمة» بالمنيا: ننفذ 15 مشروعا بقرية «إتليدم» بأبو قرقاص

قال أحمد العمدة، منسق مشروع «حياة كريمة» بمحافظة المنيا، إنه الآن في قرية إتليدم، التابعة لمدينة أبو قرقاص، وعدد سكانها يتجاوز 40 ألف نسمة، وبالإضافة للتدخلات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الإنسان، تستفيد القرية من 15 مشروعا في المبادرة، أبرزها مجمع خدمات حكومية، ومجمع خدمات زراعية، ويتم تطوير الوحدة الصحية، طبقًا لنظام التأمين الصحي الشامل.

وأضاف «العمدة»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه كذلك يتم بناء مدرسة ثانوي ومدرسة ابتدائي وتعلية دور في المدرسة الإعدادي لزيادة عدد الفصول وتقليل الكثافات.

وتابع: «إحنا النهاردة في محطة رفع مياه إتليدم، التابع لقطاع الصرف الصحي بالمبادرة، والمشروع تنفذه شركة المقاولون العرب وتشرف على تنفيذه الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ووصلت نسبة إنجازه لـ70%، ونسبة إنجاز مباني المحطة وصلت 85%، وشبكات انحدار اللي تنقل الصرف من القرية إلى محطة الرفع طولها 18 كيلوا متر تم الانتهاء من 15 كيلو منها، وباقي فقط 3 كيلو مترات، والمشروع سيتم الانتهاء منه العام الجاري وبدء التوصيلات المنزلية».