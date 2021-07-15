منسق «حياة كريمة» ببني سويف: ننفذ 14 مشروعا بتكلفة 100 مليون جنيه

قال محمد جبر، منسق «حياة كريمة» في محافظة بني سويف، إنه موجودٌ حاليا، في قرية «الرياض» التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، وبصحبته رئيس مدينة ناصر ورئيس هيئة الأبنية التعليمية، لافتًا إلى أن عدد سكان القرية يصل لـ18 ألف نسمة، وإجمالي المشروعات التي تتم فيها 14 مشروعًا، بتكلفة تقديرية 100 مليون جنيه.

وأضاف «جبر»، خلال كلمته على هامش المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أنه يوجد في المجمع التعليمي بالرياض، الذي يشتمل على مدرسة تعليم أساسي بها 33 فصلًا بتكلفة تقديرية تصل لـ10 ملايين جنيه، وجرى تنفيذ 70% منه.

وأوضح أن المشروع الثاني هو مدرسة للتعليم الفني، تشمل 12 فصلًا بتكلفة تقديرية 11 مليون جنيه، وبنسبة تنفيذ تعدت الـ70%، وملحق بها مبنى للورش مكون من 3 طوابق و3 ورش.

وتابع: «المدرسة الفنية هي الوحيدة الموجودة في نطاق مركز ناصر، وهتخدم عل نصف المركز تقريبا اللي فيه 10 قرى بتوابعهم وعزبهم ونجوعهم، يعني بنتكلم على نحو 200 ألف مستفيد».