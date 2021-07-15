السيسي حبيب المصريين يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر تبهر العالم

عبر العديد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن حبهم للرئيس عبدالفتاح السيسي، لما تشهده مصر من نهضة كبيرة في كل المجالات، وذلك من خلال هاشتاج «السيسي حبيب المصريين»، بالتزامن مع فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي حياة كريمة، الذي يقام في استاد القاهرة.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت عبير هشام: «بلدنا مصر.. الحلوة بأرضها وخيرها وأهلها.. القوية بجيشها وأبطالها.. مصر العظيمة برئيسها، قائد حلمنا وحلم كل مصري في بلده، إن مصر تبقى قد الدنيا».

وكتبت ماجدة أحمد: «الحمد لله ربنا رزقنا بريس بيحس بشعبه ويكرث اهتمامه بتطوير حياتهم، وانتشالهم من الفقر والاحتياج إلى حياة كريمة تليق بكل مصري وبكل مصرية»، وتابعت إيمان النحاس: «ربنا يحفظ السيسى لمصر، يقاتل، ويعمل، ويضغط على الكل من أجل بذل أقصى جهد، يحقق فى سنوات قليلة ما لم يحقق غيرهً فى عقود ما شاء الله».

وقال أحمد ياسين: «والله مصر تبهر وتبهر العالم، سبحان الله.. من بلد ضائعة لبلد تعامل أقوى الدول بالندية وتفرض كلمتها على الجميع، واقتصاد من أقوى الاقتصاديات القادمة، مصر للمصريين فقط وليس للخائنين، تحيا مصر حرة عزيزة مستقلة»، ورأى عمرو سامى، أن كلمة الرئيس السيسى، اليوم فى مؤتمر حياة كريمة ستكون تاريخية، قائلا: «حاسس إن أهم كلمة فى تاريخ مصر هتتقال النهاردة إن شاء الله».

وقالت ليان قاسم: «كل المصرين عندهم عنين ويشوفوا كويس ومقدرين كل المجهود اللى سيادتك بتعملوا، ربنا يبارك فيك ويخليك ويحفظكم من كل شر».