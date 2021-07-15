«حياة كريمة» بالوادي الجديد: 10 ملايين جنيه تكلفة وحدة «الصحوة» الصحية

استعرض محمد رجائي، منسق عام مؤسسة «حياة كريمة» في محافظة الوادي الجديد، جهود المبادرة، وتحديدا في قرية «الصحوة» بمركز الداخلة، وذلك خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس.

وقال «رجائي» إن عدد سكان منطقة «الصحوة» 2000 مواطن، وتشهد 10 مشروعات، حيث جرى الانتهاء من أربعة، وجاري العمل على 6 مشروعات ما بين مشروعات بنية تحتية وخدمات.

وأضاف: «بالنسبة لمشروع الوحدة الصحية في قرية الصحوة، القائم على تنفيذها هيئة الأبنية التعليمية ضمن محور الخدمات الطبية بالمبادرة، وهو عبارة عن إنشاء وحدة صحية بالكود الهندسي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، وستقدم خدماتها للقرية والقرى المحيطة، أي أنها ستخدم نحو 10 آلاف مواطن، وجرى الانتهاء منها بنسبة 100%، بتكلفة تقدر بنحو 10 مليون جنيه».