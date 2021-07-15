منسق «حياة كريمة» بالبحيرة: ننفذ 10 مشروعات بقرية «شرنوب» في دمنهور

قال مهند الجيار، منسق مبادرة «حياة كريمة» في محافظة البحيرة، إنه متواجد الآن في قرية شرنوب، التابعة لمركز دمنهور، موضحًا أن عدد سكان القرية 33 ألفًا و400 نسمة تقريبًا، وأن 10 مشروعات، تُنفذ ضمن المبادرة الرئاسية داخل القرية.

وأضاف «الجيار»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة»، لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، أن المشروعات تتنوع من مدرسة تعليم أساسي، ومحطات صرف صحي، ومجمع خدمات متكامل.

وأردف أنه متواجد الآن في مشروع إحلال وتجديد مركز شباب شرنوب، المكون من مبنى إداري، به صالة أنشطة، وقاعة مناسبات، وملحق به ملعب خماسي من النجيل الصناعي، تُمارس فيه 13 رياضة مختلفة.