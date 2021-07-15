السيسي: «حياة كريمة» أعظم مشروع لتطوير الريف.. ويستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت تأسيس مدن جديدة تتسع لكل المصريين، في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطويرًا للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، وتحديثًا شاملًا لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية، وصولا اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد».