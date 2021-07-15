رئيس التحرير

محمود مسلم

السيسي: «حياة كريمة» أعظم مشروع لتطوير الريف.. ويستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

كتب:

شريف سليمان
10:32 م | الخميس 15 يوليو 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الدولة المصرية شهدت تأسيس مدن جديدة تتسع لكل المصريين، في كل ربوع الوطن، وإسكان اجتماعي يوفر المسكن الملائم لشبابنا، وتطويرًا للمناطق الخطرة وغير الآمنة للقضاء على العشوائيات، وتحديثًا شاملًا لشبكة الطرق القومية وزيادة الرقعة الزراعية، وصولا اليوم إلى انطلاق مشروعنا الوطني الأعظم لتنمية الريف المصري «حياة كريمة».

وأضاف خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى رفع مستوى المعيشة لأكثر من 4 آلاف قرية، مستهدفين تحقيق تنمية مستدامة وتحسين جودة الحياة لنحو 58 مليون مواطن خلال السنوات الثلاث القادمة بموازنة تقارب الـ700 مليار جنيه أو يزيد».

اقرأ المزيد:

مقدمة «حياة كريمة»: الرئيس السيسي دعا ضحية كمسري قطار منوف للمؤتمر

السيسي حبيب المصريين يتصدر تويتر.. ومغردون: مصر تبهر العالم

عاجل.. السيسي يطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة

نائب رئيس «حياة كريمة» تشكر الرئيس السيسي: فرحتنا النهارده لا توصف

مدبولي للرئيس السيسي: نعاهدك على إنهاء معاناة الريف المصري

السيسي: إطلاق «حياة كريمة» تدشين للجمهورية الجديدة

السيسي: «حياة كريمة» أعظم مشروع لتطوير الريف.. ويستهدف أكثر من 4 آلاف قرية

فنانون وإعلاميون ورجال أعمال.. بالأسماء: تعرف على سفراء «حياة كريمة»

عاجل.. السيسي يوقع وثيقة المشروع القومي لتنمية الريف المصري حياة كريمة «صور»

إطلاق «اتحاد شباب الجمهورية الجديدة» في المؤتمر الأول لـ«حياة كريمة»

«مصر جات قبل التاريخ».. شيرين تشدو أمام الرئيس في مؤتمر حياة كريمة

كريم عبدالعزيز: مبادرة «حياة كريمة» هترجع للقرية المصرية مقامها

«عدوية» و«بلاك تيما» يحيون مؤتمر حياة كريمة بـ«ألف سلام للناس الطيبين»