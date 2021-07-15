السيسي: حين لبيت نداء المصريين كان يقيني في النصر ولم أخشَ غير الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه حين لبى نداء الشعب المصري كانت ثقته في قدرات المصريين مطلقة، ويقينه في النصر بلا شك، واستمر في رحلة العمل على رأس فريق إنقاذ الوطن ملتزمًا بالتجرد والإخلاص، «لم أخشَ غير الله، ولم يكن لي هدف سوى الوطن ولم أسعَ سوى للعمل».

وأضاف «السيسي»، خلال كلمته في المؤتمر الأول لمشروع «حياة كريمة» لتطوير الريف المصري، المنعقد في استاد القاهرة، ويبثه التلفزيون المصري، وعدد من القنوات الفضائية المصرية، اليوم الخميس، «كان يقيني صادقًا وثقتي في محلها، حيث أثبت هذا الشعب الباسل أن عبقريته مسألة راسخة في مكنون شخصيته».

وأوضح رئيس الجمهورية، أن «الشخصية المصرية استلهمت عراقتها وقوتها وجذورها الحضارية، وراحت تثبت للعالم كله قدرتها على صناعة المجد، ولم تخشَ من اقتحام التحديات، ولم تيأس بفعل آلات إعلامية تسعى لإحباط العزائم، ولم يثنها إرهاب غاشم عن أهدافها، كانت التحديات كبيرة لكنها أبدًا لم تكن أكبر أو أقوى من إرادتنا على المواجهة والعبور بالوطن نحو آفاق المستقبل».